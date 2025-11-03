Fuerzas israelíes disparan y hieren a tres niños gazatíes cuando celebraban una boda

Los heridos son dos niños de 8 años y otro de 14, según el portavoz de Sanidad, Zaher al Wahidi, que confirmó que habían sido hospitalizados en el Hospital árabe Al Ahli de la capital gazatí.

En un vídeo difundido por los equipos de rescate, se observa a una de las niñas, identificada como Sundus Heles, de 8 años, con una herida ensangrentada en la cabeza acostada en el hospital. La pequeña tiene aún los párpados pintados con maquillaje rosa y un colgante en el cuello.

"La zona en la que (Sundus) resultó herida no se encuentra dentro de las áreas rojas, sino que está bastante lejos de la línea amarilla. Por consiguiente, la población está siendo atacada y herida en estas zonas", confirmó en un videomensaje el portavoz de los equipos de rescate de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal.

La denominada línea amarilla es una franja imaginaria, en ocasiones delimitada con algún bloque de hormigón amarillo, a la que el Ejército israelí se retiró de forma parcial tras el inicio de la primera fase del alto el fuego. Según las autoridades locales, muchos civiles desconocen los límites de esa zona y han sido alcanzados por disparos israelíes sin previo aviso en las cercanías de la línea.

Basal atribuyó el ataque a un dron israelí, aunque el fuego podría haber sido causado también por francotiradores, según estas fuentes. Preguntado por EFE, el Ejército israelí dijo no tener constancia de ningún "ataque aéreo".

"Familias desplazadas sin hogar en la zona de Shujaiya, concretamente en la intersección de Shujaiya, están siendo atacadas a tiros por las fuerzas israelíes. Esto constituye una clara violación del acuerdo y del derecho internacional humanitario", insistió Basal.

Al menos 238 palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, el pasado 10 de octubre, informó este lunes el Ministerio de Sanidad gazatí tras contabilizar dos nuevos fallecidos el domingo.

Desde el inicio del alto el fuego, además, otras 600 personas han resultado heridas en ataques israelíes, mientras que 510 cadáveres han sido recuperados entre las toneladas de escombros de edificios destruidos.