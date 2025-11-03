FundéuRAE: “coaligarse” o “coligarse con”, no “a”

No obstante, pueden encontrarse algunas frases como estas, especialmente en informaciones relacionadas con la política: “El ascenso del país ya le permitió coaligarse a la OPEP”, “En sus primeras elecciones no pueden coaligarse a otros partidos” o “Fue fundador del partido que se coaligó a la Democracia Popular (DP)”.

Tal como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, con “coaligarse” (o “coligarse”), que significa ‘unirse o aliarse’, aquello a lo que alguien se une se introduce con la preposición “con” (“alguien se coaliga con alguien”), y no se emplea en su lugar “a”.

De esta forma, en los ejemplos habría sido preferible escribir “El ascenso del país ya le permitió coaligarse con la OPEP”, “En sus primeras elecciones no pueden coaligarse con otros partidos” y “Fue fundador del partido que se coaligó con la Democracia Popular (DP)”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

