Guillermo del Toro presenta en Ciudad de México su más reciente película, 'Frankenstein'

El filme, que se estrena este viernes 7 de noviembre en Netflix, está basada en la célebre novela de Mary Shelley, con el característico estilo cinematográfico del director mexicano que mezcla el terror, la fantasía y una exuberante y personal imaginería visual.

Oscar Isaac interpreta el icónico papel de Víctor Frankenstein, mientras que Elordi es el monstruo, ambos como protagonistas.

En el reparto también destaca Mia Goth, quien interpreta a Elizabeth Lavenza, además de los actores Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen y Christian Convery.

Los protagonistas de 'Frankenstein' desfilaron hoy con Del Toro en el Colegio de San Ildefonso de la capital mexicana, donde fueron recibidos con gritos y aplausos de los asistentes.

"¡Guillermo, te amo!", se escuchaba entre el público, que ovacionó al director desde su entrada al recinto.

Además de la sesión de fotos en la alfombra, el director mexicano saludó y firmó autógrafos a los fans que acudieron al evento organizado por Netflix, donde se realizó una proyección especial de la película.

Aunque muchos fans se quedaron afuera del recinto, Del Toro no dejó de saludarlos, autografiar libros y tomarse selfies con ellos, antes de cruzar la alfombra.

El director mexicano, autor de 'El espinazo del diablo' (2001) y 'El laberinto del fauno' (2006), ha declarado en numerosas ocasiones que 'Frankenstein' es el libro más importante de su vida y ha trabajado durante décadas en su adaptación ideal.

'Frankenstein' de Del Toro debutó en el Festival de Venecia el 30 de agosto pasado, y desde entonces se ha proyectado en algunos cines y foros culturales de distintos países.

En México, el filme se proyectará en salas seleccionadas y recintos culturales como la Cineteca Nacional, donde desde el 23 de octubre se realizan funciones previo a su estreno en la plataforma de streaming.