Hegseth llega a Corea del Sur con una visita programada a la frontera con el Norte

El secretario de Guerra, que estará en el país asiático durante dos días, y el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, realizarán esta tarde la primera visita conjunta al área de seguridad conjunta (JSA), dentro de la DMZ, en ocho años.

Hegseth aterrizó alrededor de las 16:00 hora local (09:00 GMT) en la Base Aérea de Osan, situada a unos 50 kilómetros al sur de Seúl, según la agencia local de noticias Yonhap.

Parte de la atención está en si Hegseth realizará declaraciones sobre Corea del Norte durante su paso por la DMZ, donde visitará a las tropas estadounidenses y surcoreanas estacionadas en la zona.

El viaje llega tras la visita de Trump a Corea del Sur la semana pasada, durante la cual expresó su disposición a reunirse con Kim, propuesta que no obtuvo respuesta pública de Pionyang, que realizó una prueba de misiles de crucero justo antes de la llegada del presidente estadounidense.

El martes, además, los jefes de Defensa de Corea del Sur y EE.UU. sostendrán la 57ª Reunión Consultiva de Seguridad (SCM), el principal foro anual de defensa entre Washington y Seúl, donde se abordarán cuestiones de coordinación militar ante Corea del Norte.

Durante la SCM se espera que discutan asuntos relacionados con la aprobación de EE.UU. para que Seúl fabrique un submarino de propulsión nuclear y la modernización de la alianza militar.