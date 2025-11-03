Hegseth visita la frontera intercoreana con su homólogo surcoreano

"El ministro de Defensa de Corea del Sur, Ahn Gyu-back, visitó esta tarde el Área de Seguridad Conjunta (JSA) junto con el secretario de Guerra de EE.UU., quien se encuentra en el país para asistir a la 57ª Reunión Consultiva de Seguridad (SCM)", dijo el Ministerio de Defensa surcoreano en un comunicado.

El secretario de Guerra, que estará en el país asiático durante dos días, y el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, realizaron la primera visita común al área de seguridad conjunta (JSA), dentro de la DMZ, en ocho años.

Parte de la atención se encontraba en si Hegseth realizaría declaraciones sobre Corea del Norte durante su paso por la DMZ, donde visitó a las tropas estadounidenses y surcoreanas estacionadas en la zona.

El ministerio surcoreano solo informó por el momento de que los jefes de Defensa de Corea del Sur y EE.UU. recibieron un informe sobre la situación operativa del batallón conjunto en el área, y que reafirmaron la firme postura de defensa conjunta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Coincidiendo con la visita de Hegseth a Corea del Sur, Seúl y Washington realizaron hoy el primer vuelo de mando conjunto en los más de 70 años de alianza entre los dos países.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jefe del Estado Mayor Conjunto (JCS), el general Jin Yong-sung, y su homólogo estadounidense, el general Dan Caine, supervisaron un vuelo de formación combinado a bordo de cazas surcoreanos y estadounidenses, según informó el JCS.

En el vuelo participaron un total de cinco aeronaves, incluyendo el caza KF-16 pilotado por Jin y el F-16 pilotado por Caine.

La DMZ es una franja de 248 kilómetros de longitud fuertemente vigilada que separa a ambas Coreas, que siguen técnicamente en guerra, ya que el conflicto concluyó con la firma de un armisticio y no de un tratado de paz.

El viaje llega tras la visita de Trump a Corea del Sur la semana pasada, durante la cual expresó su disposición a reunirse con Kim, propuesta que no obtuvo respuesta pública de Pionyang, que realizó una prueba de misiles de crucero justo antes de la llegada del presidente estadounidense.

Pionyang sigue insistiendo en que no entablará diálogos con Washington si no se descarta el tema de la desnuclearización.

El sábado pasado dijo, además, que la desnuclearización es una "quimera", criticando a Seúl por plantear el tema durante el encuentro entre el líder surcoreano, Lee Jae-myung, y su homólogo chino, Xi Jinping, celebrado el mismo día en la ciudad surcoreana de Gyeongju, al margen del principal evento del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Tras su paso por la JSA, Hegseth visitará a las Fuerzas Estadounidenses Estacionadas en Corea del Sur (USFK), en el Campamento Humphreys, a unos 60 kilómetros al sur de Seúl.

El martes, además, los jefes de Defensa de Corea del Sur y EE.UU. tendrán la SCM, el principal foro anual de defensa entre Washington y Seúl, donde se abordarán cuestiones de coordinación militar ante Corea del Norte.

También se espera que discutan asuntos relacionados con la aprobación de EE.UU. para que Seúl cuente con submarinos de propulsión nuclear. Trump anunció la autorización el jueves pasado, tras reunirse en la víspera con Lee, en Gyeongju.

Entre otros temas prioritarios se encuentra la modernización de la alianza, un concepto que contempla posibles cambios en el despliegue de los 28.500 soldados de las USFK, un aumento del gasto en defensa surcoreano y una revisión del reparto de costes, entre otros puntos.

La modernización incluye la "flexibilidad estratégica" para que las USFK no se concentren solamente en disuadir a Pionyang, sino también en afrontar contingencias regionales, incluidas las tensiones entre China y Taiwán, lo cual es un punto delicado para la relación entre Seúl y Pekín.

La visita a Corea del Sur supone el fin de la gira asiática de Hegseth, que incluyó paradas en Japón, Malasia y Vietnam.