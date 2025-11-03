Holness: La destrucción causada por Melissa en Jamaica "no tiene precedentes en décadas"

"El huracán Melissa, de no ser por la covid-19, podría describirse como el desastre del siglo", dijo el primer ministro en sus redes sociales.

Holness describió que "comunidades enteras quedaron arrasadas, los árboles se partieron como ramitas y la otrora verde región de Cockpit Country ahora luce un aspecto invernal y desolador".

"Sin embargo, en medio de esta devastación, la resiliencia de nuestra gente resplandece: familias que dan gracias por la vida, incluso después de haberlo perdido todo", destacó.

El primer ministro reconoció que el Gobierno es plenamente consciente de que "la frustración puede surgir cuando la esperanza se topa con la adversidad, cuando no hay agua, electricidad, alimentos ni refugio".

Por ello, Holness garantizó que trabajan para "optimizar cada nivel del sistema de respuesta", al asegurar que cuando las personas o los socios se ofrezcan a ayudar, exista una estructura clara y ágil que dirija los recursos con eficacia.

Jamaica ha recibido ayuda humanitaria de numerosos países pero, en algunos casos, el reparto se está complicando debido a que todavía hay carreteras bloqueadas y comunidades aisladas.

La Fuerza de Defensa de Jamaica (JDF, en inglés) instó en la víspera a los residentes de las comunidades más afectadas por el huracán a que colaboren en la limpieza de escombros en espacios abiertos de gran tamaño para permitir el aterrizaje de helicópteros con ayuda humanitaria.

Melissa, que tocó tierra la noche del pasado 28 de octubre en el oeste de Jamaica como un huracán de categoría 5 (la máxima en la escala Saffir Simpson), ha causado la muerte de al menos veintiocho personas en el país y devastadores daños en viviendas e infraestructura.