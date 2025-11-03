Instalan en Vólogda monumento a Iván el Terrible, el "multiplicador de las tierras rusas"

La aparición del monumento, que será desvelado este martes en ocasión del Día de la Unidad Popular celebrado los 4 de noviembre en honor a la expulsión de las tropas de ocupación polacas de Moscú en 1612, fue ampliamente comentada en las redes sociales rusas.

Filimónov anteriormente había expresado su admiración por el controvertido líder, al que llamó "multiplicador de las tierras rusas", "zar conquistador en el buen sentido de la palabra" y "símbolo del mundo ruso".

Durante el reinado de Iván IV, apodado como el Terrible, en el siglo XVI, Rusia conquistó vastos territorios desde el mar Caspio hasta Siberia occidental, llegando casi a duplicar sus dominios, pero la represión y la hambruna provocaron una grave crisis social que estuvo a punto de desintegrar el incipiente Estado.

El gobernador de Vólogda, en la que actualmente hay tres monumentos a Stalin, protagonizó el año pasado un escándalo tras instalar un monumento al líder comunista frente a un museo dedicado en parte a las víctimas de sus represiones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta decisión fue rechazada en julio pasado por la Justicia rusa, que consideró ilegal la instalación de la estatua al calificar inválido el contrato suscrito entre el museo y una empresaria particular por valor de 10,5 millones de rublos (unos 130.000 dólares).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Fiscalía denunció que el coste de la instalación era desorbitado, además de aducir que nunca se llegó a celebrar un concurso público para la adjudicación de la obra.

Filimónov descartó su posible desmontaje, tema que consideró "fuera de discusión".