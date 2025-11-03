Interceptan un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína con destino a península ibérica

En el semisumergible iban cuatro tripulantes junto con la droga, cuyo destino final eran varios países del continente europeo, detallaron las autoridades portuguesas, que no precisaron de dónde procedía la embarcación.

En la operación, bautizada como 'El Dorado', también participó la Fuerza Aérea portuguesa, así como por parte británica la National Crime Agency (NCA) y por parte de EE.UU. la agencia antidroga DEA y la Joint Interagency Task Force South (JIATF South).

Las diligencias fueron posible gracias a la información proporcionada por el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), con sede en Lisboa y que está integrado por ocho Estados miembros de la UE -Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España, Países Bajos y Portugal- para cooperar en la lucha antidroga por mar y aire.