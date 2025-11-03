Irán dice que intercambia mensajes con EE.UU. pero no se han reanudado las negociaciones

“Varios intermediarios continúan sus esfuerzos para acercar posturas y se están intercambiando mensajes”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

“Esto de ninguna manera significa el inicio de un proceso de negociación entre Irán y EE.UU.”, continuó el diplomático.

Baghaei consideró que no se dan las “condiciones” necesarias para reanudar las negociaciones nucleares con Washington, paralizadas desde la guerra de los 12 días de junio entre Irán e Israel y en las que EE.UU. bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes.

Teherán y Washington mantuvieron cinco rondas de negociaciones indirectas con Omán de intermediadio entre abril y junio que no llegaron a buen puerto y se detuvieron por la guerra.

Irán acusa a EE.UU. de imponer “condiciones inaceptables e imposibles”, como exigir que abandone el enriquecimiento de uranio y limite el alcance de sus misiles, según dijo el sábado el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí.

“Jamás negociaremos sobre nuestro programa de misiles y ningún actor racional aceptaría desarmarse”, aseguró el jefe de la diplomacia iraní.

El portavoz de Exteriores afirmó hoy además que en estos momentos el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) realiza inspecciones en la planta nuclear de Bushehr y en el Reactor de Investigación de Teherán, lo que consideró “normal y necesario”.

Los lugares nucleares atacados por EE.UU. e Israel y donde se hallan 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 % no están siendo inspeccionados por el OIEA.