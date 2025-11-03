Italia convocará al embajador ruso por una frase sobre el derrumbe de una torre en Roma

La convocatoria se producirá previsiblemente durante la jornada del martes para trasladar una queja formal al embajador ruso en Roma, Alexwy Paramonov, según informan a EFE fuentes del ministerio.

Este nuevo bache en las relaciones bilaterales entre Rusia e Italia se produce después de que Zajárova haya comentado el derrumbe de esta mañana de una torre medieval en Roma, asegurando que "también la economía" italiana colapsará por su apoyo a Ucrania.

En los últimos meses, Roma y Moscú han protagonizado un cruce de ataques y reproches debido a la postura italiana ante la invasión de Ucrania.

El pasado julio, Exteriores de Italia convocó también al embajador después de que Rusia incluyera al presidente de la República, Sergio Mattarella, y otros representantes del Gobierno italiano en una lista con "ejemplos de manifestaciones de rusofobia".

Mattarella ha sido a menudo objeto de las críticas desde el Kremlin por algunos de los discursos que ha pronunciado.

Uno de ellos fue el pasado marzo en un viaje a Japón, cuando el jefe de Estado italiano, durante su visita al memorial de Hiroshima, dijo que "la Federación Rusa ha sido promotora de una renovada y peligrosa narrativa nuclear" que "inculca la idea inaceptable de que los dispositivos nucleares pueden convertirse en un instrumento ordinario en la gestión de conflictos".

Zajárova calificó estas palabras de "mentiras y falsedades".

Un mes antes, Mattarella, durante su designación como 'doctor honoris causa' en la universidad francesa de Marsella, había afirmado que la invasión rusa de Ucrania tenía "la naturaleza" del Tercer Reich nazi.