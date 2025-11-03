Japón concede su máxima condecoración al diplomático español Josep Borrell

Borrell, de 78 años, recibirá el Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente, la categoría más alta de esta distinción, según la lista de galardonados, en la que hay 104 personalidades extranjeras, de acuerdo a detalles adelantados por la agencia de noticias Kyodo.

Entre ellas se encuentra también la irlandesa Agnes Aylward (79), impulsora de los jardines japoneses Lafcadio Hearn de Tramore (Irlanda), que recibirá la Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro con Roseta, la cuarta insignia más importante de este reconocimiento.

Las condecoraciones incluyen también a 3.963 receptores japoneses, entre ellos el exviceministro de Finanzas Toshiro Muto (82), quien ejerció como secretario general del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, y el diseñador de videojuegos Yuji Horii (71), creador de la franquicia 'Dragon Quest'.

También recibirá la Gran Cruz el exdiputado y esposo de la primera ministra Sanae Takaichi, Taku Yamamoto (73).

Estos premios son otorgados por el emperador japonés y está previsto que sean entregados por la jefa del Ejecutivo el próximo día 11 de noviembre en una ceremonia en el palacio imperial de Tokio, o que se les haga llegar en caso de no poder asistir.