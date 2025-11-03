Jean P. Lacroix (ONU): UE "no puede replegarse ni titubear" ante las amenazas emergentes

"Como europeo, estoy convencido de que la Unión Europea tiene el potencial y la responsabilidad de desempeñar un papel decisivo" en este desafío, dijo Lacroix en el seminario Diálogos para la Seguridad, organizado por el periódico español El País.
Y debe estar dispuesta, prosiguió, "a defender con firmeza sus valores, actuar con cohesión y a utilizar su peso político, económico y normativo para contrarrestar dinámicas que socavan la estabilidad global en un mundo cada vez más interconectado y volátil".
Lacroix defendió como imprescindibles las respuestas colectivas a las crisis y conflictos internacionales, con el sistema de Naciones Unidas como referente, y subrayó que las alianzas son más importantes que nunca: "Es fundamental fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones regionales y subregionales como la cooperación de la ONU con la Unión Africana y la Unión Europea", citó.
En esta línea, incidió en que la UE debe ser un actor que inspire "confianza, proteja los principios democráticos y contribuya activamente a la construcción de un orden internacional más justo".
En ese esfuerzo, España tiene "mucho que aportar", aseguró, debido a su "firme vocación multilateral", compromiso con los derechos humanos y capacidad para tender puentes entre regiones y culturas.
España, un "socio siempre fiable" para la ONU, puede desempeñar un papel "clave" en la defensa del multilateralismo, aseguró Lacroix, que también valoró la contribución española a las misiones internacionales de paz como la del Líbano, que calificó de "ejemplar".
"Solo con un multilateralismo fuerte, moderno y eficaz podemos construir la paz que el mundo necesita", concluyó.