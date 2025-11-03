Juan Carlos I: La formación de Felipe VI como futuro rey comenzó el 23F

"Su formación como futuro rey comenzó ese día. Me parecía esencial que viviera esos momentos de tensión conmigo y no solo que yo se los contara años después. Necesitaba verlo con sus propios ojos, escucharme, comprender que a veces todo puede cambiar en cuestión de segundos, incluso la Corona", cuenta el rey emérito en sus memorias, a algunos de cuyos extractos ha tenido acceso EFE, a dos días de su publicación en Francia.

La noche de la asonada el monarca pidió a la reina Sofía ("serena y tranquilizadora incluso en medio de la tormenta", alaba) que fuese a buscar a su hijo para enseñarle "que la monarquía constitucional nunca es algo seguro, que siempre debe defenderse".

"A los trece años me preguntó: ‘Papá, ¿qué pasa?'. Lancé una pelota al aire. La Corona está en el aire. ¡No sé hacia dónde caerá!", desvela Juan Carlos I de aquel momento histórico.

En este libro, que publicará a principios de diciembre Planeta en español, el rey emérito relata varios acontecimientos cruciales de su vida y de la historia de España, y lo dedica a su familia y a "todos los que le acompañaron en la transición democrática".

"España no es automáticamente monárquica. Es responsabilidad del rey moldear la monarquía día a día (...) Nuestra monarquía no posee la misma profundidad histórica ni continuidad, ni una base emocional ni una solidez simbólica comparables a las de la monarquía británica u otras monarquías europeas", continúa Juan Carlos I.

Reconoce que "es más reciente y frágil", pero subraya que es "igualmente valiosa" y llama la atención de que "actualmente se enfrenta a ataques frontales de ciertos partidos políticos".

"Haré todo lo posible para asegurar que mi hijo, el rey Felipe, tenga éxito al frente de nuestra institución y que su hija, la princesa Leonor, que está magníficamente preparada, le suceda en su debido momento", mantiene, y siente confianza al dejar "el destino de la Corona en sus manos".

Y también que la democracia "es algo frágil, que hay que preservar y defender. En España como en el mundo", reitera en sus memorias de 512 páginas, en las que dice que abdicó "por el bien del país" y que dejó el cargo "con la conciencia tranquila".

"No tenía motivos para avergonzarme", defiende Juan Carlos I, quien a lo largo de sus 39 años de reinado trató con seis presidentes de Gobierno.

"Mantuve una relación fluida y personal con todos, basada en la plena confianza", afirma, el rey, que considera que "cada uno tenía su propia personalidad y estilo".

El monarca recuerda también cómo vivió la muerte de Franco: "España retenía su aliento. Estoy convencido de que ni sus peores enemigos le habían deseado esa agonía".

Juan Carlos asegura que pasó la noche junto a Sofía siguiendo las últimas noticias por televisión. "Ella me propuso quedarnos despiertos hasta el anuncio fatídico. Preferí irme a dormir".

Fue el general Juan Castañón de Mena, jefe de la casa militar de Franco, quien le telefoneó de madrugada para informarle del deceso del dictador y para citarle a las 8.30 en el Pardo.

Juan Carlos revela también la existencia de una correspondencia entre Franco y su padre, que él mismo desconocía "hasta hace poco" y en la que el dictador aseguraba que no quería sustituir el papel de padre de Don Juan, pero justificaba la formación que pretendía para su hijo "religiosa, política, militar e intelectual en el interés de la nación y como garantía de futuro".

Franco "había madurado y planificado mi formación" y eso justifica que hiciera instrucción militar en los tres ejércitos, algo "excepcional" que mostraba que tenía "proyectos para mí", indica.

El rey repasa también cómo fue su regreso a España en 1948, un viaje que hizo desde Lisboa a bordo del Lusitania Expreso al que Franco adosó su vagón personal, el mismo en el que ocho años antes el dictador había viajado a Hendaya para entrevistarse con Hitler.

"Mis padres me acompañaron a la estación de Lisboa. Ya era de noche ese 8 de noviembre de 1948 y me esforzaba en que no se notara mi miedo y mi pena", rememora.

El rey recuerda su creciente nerviosismo cuando su padre le dijo a su madre: "María, di adiós a Juanito porque no se sabe cuando volveremos a verle".

"Yo ya estaba muy nervioso por irme a un país que era el mío pero que no conocía, del que hablaba mal el idioma, sin ningún miembro de mi familia, en una nueva escuela", relata.

Juan Carlos se refiere a los Juegos de Barcelona como "un periodo bendito", recuerda que en la ceremonia de inauguración, el 25 de julio, "todo estaba milagrosamente listo" y que se sintió "orgulloso" de su hijo como abanderado de la delegación española.