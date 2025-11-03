Kimberly-Clark acuerda la compra de Kenvu en una operación valorada en 48.700 millones

La operación combina efectivo y acciones y se espera que la transacción se concrete en el segundo semestre de 2026.

Este acuerdo se traduce en la reunión en una sola empresa de marcas como Huggies, Kleenex, Band-Aid y Tylenol. "Esta transacción une a dos emblemáticas compañías estadounidenses para crear una cartera combinada de productos complementarios, que incluye diez marcas multimillonarias, presentes en casi la mitad de la población mundial en todas las etapas de la vida", anota hoy en un comunicado Kimberly-Clark.

"Nos entusiasma unir a dos empresas emblemáticas para crear un líder mundial en salud y bienestar", declaró en el comunicado Mike Hsu, presidente y director ejecutivo de Kimberly-Clark, quien anotó que, en los últimos años, su empresa ha emprendido una transformación significativa para orientar su cartera "hacia negocios de mayor crecimiento y mayor margen".

Por su parte, Larry Merlo, presidente del Consejo de Administración de Kenvue, anotó que el proceso se realizó tras "una exhaustiva revisión por parte del Consejo de las alternativas estratégicas para Kenvue" y que la unión de las dos empresas "crea un líder mundial en salud del consumidor con una posición única y un abanico más amplio de nuevas oportunidades de crecimiento".

En las operaciones electrónicas previas a la apertura de Wall Street, las acciones de Kimberly-Clark se desplomaban casi un 15 %, mientras que las de Kenvue subían más de un 18 %.