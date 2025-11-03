La Academia de la Grabación suma 3.800 miembros e incluyen a votantes de los Grammy Latino

La institución musical explicó en un comunicado que, en un intento por crear "un cuerpo de votación más representativo a nivel mundial", el 50 % de los miembros aceptados tiene 39 años o menos, el 58 % son personas de color y el 35 % se identifican como mujeres.

"La incorporación de muchos miembros latinos con derecho a voto a la Academia de la Grabación subraya que la música no tiene fronteras y que nuestra misión de servir a los músicos, sin importar su origen, es más fuerte que nunca. Estoy deseando que la pasión y el arduo trabajo de nuestros miembros se vean reflejados en las nominaciones de este año", declaró Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación.

La membresía de la Academia de la Grabación se compone de la Membresía con Derecho a Voto para creadores de grabaciones y la Membresía Profesional para profesionales de la industria musical.

La institución anunciará este viernes en vivo a los nominados a la 68º edición de los premios Grammy con la participación de artistas como Sabrina Carpenter, Karol G y Sam Smith.

Los miembros antiguos y nuevos serán quienes seleccionen a los ganadores, que serán premiados en una ceremonia en Los Ángeles el próximo 1 de febrero.