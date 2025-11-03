La bolsa española sube el 0,03 % pese a la caída de Wall Street

El principal indicador de la plaza nacional, el IBEX 35, subió 4,4 puntos, ese 0,03 %, hasta 16.037 puntos. En el año acumula unas ganancias del 38,31 %.

La caída del 0,4 % del parqué neoyorquino al cierre nacional, después de que se conociera el descenso de la actividad manufacturera (ISM) en Estados Unidos el mes pasado, estuvo a punto de liquidar la subida de la plaza española al cierre de la sesión. El barril de petróleo Brent subía el 0,22 %, hasta 65,21 dólares.

De los grandes valores solo subieron Repsol, el 0,54 %, y Banco Santander, el 0,24 %. Bajaron Telefónica, el 2,17 % (segunda mayor caída del IBEX); Inditex, el 0,9 % (quinta compañía por pérdidas de ese índice); BBVA el 0,77 %, e Iberdrola, el 0,17 %.