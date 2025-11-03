La Cumbre de las Américas en R. Dominicana se aplaza a 2026 por la "situación regional"

"En el año 2022, al momento de asumir la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas. A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe", explicó la Cancillería dominicana en un comunicado.

El anuncio del Gobierno dominicano el pasado 30 de septiembre de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a fin de favorecer "la mayor convocatoria y asegurar el desarrollo del foro", generó críticas y la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de su colega de Colombia, Gustavo Petro, de no asistir a la cita.

"Esta posposición conlleva nuevas consultas sobre la fecha de la Cumbre y ampliar el diálogo para incluir a los nuevos gobiernos democráticamente electos que surjan", dijo la Cancillería.

La decisión de aplazar la Cumbre para el próximo año "ha sido consensuada con nuestros socios más cercanos, incluyendo Estados Unidos, impulsor original de este foro, y otros países claves", apuntó la Cancillería en su comunicado.

"Todos los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo, incluyendo las reuniones hemisféricas programadas en nuestro país", añadió, tras señalar que la medida de aplazamiento también se acordó con los representantes de las principales instituciones internacionales involucradas en la organización de la Cumbre.

Desde que se aprobó como sede, República Dominicana ha venido trabajando "arduamente" para garantizar el éxito del evento, y "ha cumplido cabalmente con todos los requerimientos de este compromiso".

El Ministerio de Exteriores expresó su agradecimiento a "todos" los esfuerzos por apoyar la organización del cónclave.

Entre estos citó a "países hermanos, organismos internacionales, representantes del sector privado, de la juventud, de la sociedad civil y las instituciones del Gobierno dominicano", cuyo compromiso y entusiasmo han sido esenciales.

"República Dominicana reafirma su apuesta por el multilateralismo, la política de buena vecindad y las alianzas para impulsar la integración regional.