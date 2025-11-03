La deuda pública de Portugal sube 8 décimas en tercer trimestre, hasta el 97,6 % del PIB

El organismo destacó en un comunicado que este es el tercer trimestre consecutivo de crecimiento de la deuda, que solo en septiembre subió 6.000 millones de euros, hasta 294.300 millones de euros, en su décimo incremento consecutivo.

Esta variación refleja el aumento de los títulos de deuda a largo plazo (5.700 millones de euros más) y de los certificados de ahorro (500 millones de euros más), aunque fue parcialmente compensada por la disminución de los certificados del Tesoro (100 millones de euros menos).

Los activos en depósitos de las administraciones públicas alcanzaron los 39.200 millones de euros, lo que supone un incremento de 10.000 millones de euros respecto a agosto.