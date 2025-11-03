La policía israelí detiene a la abogada militar que filtró el vídeo de abusos a un preso

"En el marco de la investigación que lleva a cabo un equipo especial de la policía de Israel por presuntas filtraciones y otros delitos graves, se ha decidido la detención de dos figuras clave implicadas en el caso", compartió la policía en un breve comunicado publicado en sus canales oficiales.

Según recogen los medios locales, el segundo detenido es el exfiscal jefe del Ejército, el coronel Matan Solomosh, quien se espera comparezca hoy lunes junto a Tomer-Yerushalmi ante el Tribunal de Primera Instancia de Tel Aviv para una prórroga de su detención preventiva.

En el vídeo filtrado al Canal 12 de noticias, por el que cinco soldados reservistas fueron acusados en agosto de 2024, se ve a soldados en Sde Teiman apartando a un detenido y rodeándolo con escudos antidisturbios -para impedir la visibilidad- mientras es sodomizado con un objeto punzante.

El preso palestino víctima de los abusos "llegó al hospital con una condición potencialmente mortal y con lesiones en la parte superior del cuerpo y una lesión grave en el recto", reveló entonces la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos.

Yifat Tomer-Yerushalmi fue forzada a dimitir esta semana y declaró el viernes, en otra carta, haber sido la responsable de la filtración del vídeo en cuestión, lo que se está investigando.

Según recogieron medios israelíes, su decisión se debió a su deseo de contrarrestar las interferencias -lideradas por ministros ultranacionalistas, periodistas y figuras políticas israelíes- para evitar que la Fiscalía militar investigase la prisión de Sde Teiman.