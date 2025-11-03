La policía serbia detuvo a 37 manifestantes críticos con el Gobierno frente al Parlamento

Los manifestantes habían acudido para dar apoyo a Dijana Hrka, madre de una de las 16 víctimas del colapso de la marquesina de la estación de trenes de Novi Sad el año pasado, que inició el domingo una huelga de hambre delante del Parlamento.

Hrka, cuyo hijo tenía 27 años al morir, afirma que hará huelga de hambre hasta que se revele la verdad sobre quién es responsable de la marquesina recién renovada, sean puestos en libertad los estudiantes que se encuentran en la cárcel por haber protestado contra el gobierno en las numerosas protestas organizadas desde la tragedia y se convoquen elecciones anticipadas.

La mujer declaró anoche a la televisión independiente N1 que la policía solo actuó en contra de los jóvenes que habían acudido en su apoyo, sin reaccionar ante actos de violencia por parte de partidarios de Vucic, que delante del Parlamento desde hace meses tienen instaladas grandes carpas protegidas por la policía.

Entre los detenidos, según confirmó la policía, figura también el exinternacional serbio en baloncesto Vladimir Stimac, de 38 años, que con la selección serbia ganó un oro y tres platas internacionales, y que jugó, entre otros clubes, también para Unicaja Málaga.

La policía lo acusa de "incitar a un cambio violento del orden constitucional y provocar actos violentos en un evento deportivo o una concentración pública".

Según el Ministerio del Interior y el servicio de inteligencia serbio BIA, "un grupo organizado de participantes en una reunión no anunciada, congregados en la calle Kneza Miloša, atacó a ciudadanos que se encontraban en una reunión pública autorizada en el Parque Pionirski, lanzando diversos objetos y artefactos pirotécnicos".

Una de las carpas fue incendiada anoche y durante la intervención policial un agente resultó herido en la pierna por el impacto de un proyectil.

La policía está tratando de identificar y detener también a los demás participantes de la protesta que cometieron actos de violencia.

N1 informa de que, según los servicios de urgencias, una mujer también fue herida levemente en los desórdenes.

Según los medios, el ambiente esta mañana está tranquilo, con la policía impidiendo todo paso hasta la plaza delante del Parlamento, aunque Dijana Hrka sigue allí, junto a una veintena de partidarios.

Vucic calificó anoche a los manifestantes de "cobardes", movilizados por la "histeria", porque, según dijo, "les fracasó" la reunión conmemorativa que habían organizado el sábado en Novi Sad con motivo del primer aniversario del accidente en la estación de trenes.

Aseguró tener informaciones de que, antes de su "acción", los manifestantes "visitaron la embajada de EE.UU. en privado" y se preguntó "¿qué es lo que acordaron allí?", sin dar más detalles.

La presidenta del Parlamento de Serbia, Ana Brnabic, una estrecha aliada de Vucic, acusó anoche a los "bloqueadores fascistas" de "haber querido incendiar a gente viva" en las carpas frente a la Cámara y de "provocar una guerra fratricida ... porque algunos no piensan como ellos".