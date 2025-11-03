Lamelas, nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, presenta cartas credenciales

"El embajador Peter Lamelas presentó hoy copias de sus cartas credenciales al ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno, iniciando así su misión como representante del presidente Trump en la Argentina", informó la Embajada de Estados Unidos en el país a través de su perfil en la red social X.

Por su parte, la Cancillería argentina publicó en la misma red social dos imágenes de Quirno junto a Lamelas con las banderas de ambos países de fondo y sosteniendo las cartas credenciales del embajador.

"¡Bienvenido embajador Peter Lamelas! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes Javier Milei y Donald Trump", agregó la publicación.

El diplomático estadounidense, que llegó al país el pasado viernes, tiene previsto mantener un encuentro con Milei, aunque por el momento no se ha confirmado cuándo se producirá.

Lamelas, que nació en Cuba y se mudó de pequeño a Florida, es un médico y empresario que había sido designado para el puesto por Trump en marzo, pero recién el 18 de septiembre fue confirmado por el Senado estadounidense.

El nuevo embajador protagonizó en julio una polémica con referentes políticos de la oposición argentina cuando declaró, antes de que su designación fuera conformada, que entre sus objetivos estaba "apoyar" al Gobierno de Milei de cara a las recientes elecciones legislativas -que el partido oficialista ganó- y "terminar con la corrupción" y la influencia de China en las provincias del país.

El Partido Justicialista (PJ, peronista), presidido por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), expresó poco después en un comunicado su "enérgico repudio" a las declaraciones de Lamelas y acusó que estas "violan el principio de no injerencia en asuntos internos de otros Estados".

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y referente de la oposición al Gobierno de Milei, publicó poco después un extenso escrito titulado 'Lamelas go home' (Lamelas, vete a casa) y calificó las declaraciones del embajador propuesto como "intolerables".

Pese a la polémica de mediados de año, el Gobierno de Trump tuvo un papel importante en la antesala de los comicios legislativos del pasado 26 de octubre, brindando a Milei tanto su apoyo político explícito como una importante ayuda financiera.