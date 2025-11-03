Las ciudades están reduciendo sus emisiones a un ritmo cinco veces mayor que los países

Este fue el mensaje dado por las cerca de 300 autoridades municipales y regionales participantes en la Cumbre Mundial de Alcaldes, que comenzó este lunes en Río de Janeiro, un evento preparatorio para la Cumbre Climática COP30, que Brasil alberga a partir del próximo 10 de noviembre en la ciudad amazónica de Belém.

"Los alcaldes no esperamos a que otros actúen. Estamos demostrando que el liderazgo local ofrece resultados reales, desde un aire más limpio y calles más saludables hasta economías locales más justas y fuertes", afirmó el alcalde de Londres, Sadiq Khan, en la ceremonia inaugural.

Khan agregó que los miembros del C40, la organización que reúne a un centenar de ciudades comprometidas con el combate al calentamiento global y organizadora de la cita, están demostrando que pueden reducir las emisiones más rápido que los gobiernos nacionales y que es posible avanzar contra el calentamiento.

"Estamos liderando con el ejemplo, protegiendo a los ciudadanos, creando buenos empleos verdes y demostrando que el liderazgo climático puede mejorar la vida de las comunidades. Necesitamos que los gobiernos nacionales de todo el mundo sigan el ejemplo. Esta debe ser la década de los resultados", afirmó Khan, copresidente del C40.

Según un estudio divulgado en la apertura del foro, incluso con el crecimiento de su población y su economía, el 73 % de las cien ciudades miembros del C40 ya pasaron por su punto máximo de emisiones contaminantes y ahora las están disminuyendo.

Con base en los datos de emisiones disponibles hasta febrero de 2025, mientras que Estocolmo y Copenhague recortaron las emisiones en un 40 % tras pasar por el pico entre 2012 y 2014, Atenas, Londres, Milán, París, Salvador, San Francisco, Sydney, Washington y Yokohama lo hicieron en un 30 %.

Según el alcalde de Londres, los datos del C40 indican que las ciudades de la red están reduciendo colectivamente las emisiones per cápita cinco veces más rápido que el promedio nacional mundial.

"Sabemos lo que significa afrontar los riesgos climáticos, pero también la oportunidad que surge de la acción. La celebración de la COP30 en Brasil demostrará que las ciudades pueden ofrecer resultados ahora, no en un futuro lejano", afirmó el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes.

El también copresidente del C40 adelantó que los miembros de la red aprovecharán la Cumbre Climática de la próxima semana para anunciar su adhesión a una campaña global de movilización propuesta por el Gobierno brasileño para intentar convertir las ambiciones climáticas en hechos y buscar una "década de resultados".

"Es hora de pasar de la era de la negociación climática a la década de la acción, con las ciudades a la cabeza", dijo Paes.

La directora ejecutiva de la Presidencia brasileña de la COP30, Ana Toni, igualmente presente en la apertura del foro, afirmó que es en las ciudades donde se sienten más directamente los impactos del cambio climático y donde ya se están gestando algunas de las soluciones más innovadoras.

"La movilización global que proponemos es un llamado a la acción colectiva. Con el apoyo de las ciudades para liderar el camino, podemos hacer de ésta la década en que la ambición finalmente se convierta en acción", dijo Toni.