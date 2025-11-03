Las matriculaciones de vehículos en Italia retroceden un 0,57 % interanual en octubre

En octubre de 2024 los vehículos matriculados en Italia habían sido 126.543.

Por el contrario, los cambios de propiedad de vehículos aumentaron en octubre de 2025 en un 2,57 %, hasta los 559.258.

En cuando al volumen global de ventas, en total durante el pasado octubre fueron de 685.084 vehículos, de los cuales el 18,37 % eran nuevos y el 81,63 % restante usados.

Como es habitual, el grupo automovilístico Stellantis también difundió sus datos del mercado italiano en octubre, cuando registró 33.704 nuevas matriculación, un 5,2 % más que en el mismo mes del 2024, en la tendencia inversa a los resultados nacionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy