Las ventas de eléctricos en EEUU se desploman en octubre por la desaparición de subsidios

Ford, el tercer fabricante en el segmento de los VE en EE.UU. por detrás de Tesla y General Motors (GM), señaló en un comunicado que la demanda de vehículos eléctricos se desplomó en octubre casi un 25 % y pasó de 6.264 unidades en octubre de 2024 a 4.709 en 2025.

El deportivo Mustang Mach-E perdió un 12 % de demanda, mientras que la camioneta 'pick-up' F-150 Lightning cayó un 17 %.

Las ventas de híbridos también sufrieron la desaparición de los créditos fiscales, al caer un 4 %, hasta 17.498 unidades.

El grupo Toyota indicó que las ventas de eléctricos e híbridos crecieron un 0,3 % al pasar de 93.400 en octubre de 2024 a 93.670 el mes pasado. Pero las pérdidas entre los vehículos puramente eléctricos fueron considerables.

El modelo eléctrico Toyota BZ4X pasó de vender 1.401 unidades el año pasado a 18 en octubre. Por otra parte, el clásico Prius híbrido perdió un 62,4 % de sus ventas, mientras que la versión híbrida enchufable cayó un 35,1 %.

En su conjunto, las ventas de automóviles del grupo Toyota aumentaron un 11,8 % a 207.910 unidades.

Mientras, la demanda de productos de la surcoreana Hyundai cayó un 2 %, a 70.118 vehículos, con sus eléctricos Ioniq 5 e Ioniq 6 perdiendo, respectivamente, un 63 % y un 52 % de sus ventas.

La también surcoreana Kia aumentó ligeramente sus ventas en octubre, al pasar de 68.908 a 69.002 unidades. Pero sus vehículos eléctricos también sufrieron importantes caídas. El EV9 vio reducido su mercado un 65,6 % y el EV6 un 70,6 %.

El grupo japonés Honda aumentó sus ventas un 0,7 % en octubre, a 111.095 unidades. Pero las de sus carros eléctricos e híbridos cayeron un 4,8 %, a un total de 30.496 unidades.