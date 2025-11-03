Los universitarios serbios suspenden la ocupación de las facultades con el nuevo curso

Debido a la recuperación de clases y al aplazamiento de los períodos de exámenes, el inicio del nuevo año académico se ha retrasado un mes en varias facultades, cuando normalmente comienza a principios de octubre.

Las ocupaciones universitarias en Serbia comenzaron tras la muerte de 16 personas por el derrumbe de un voladizo en la estación de Novi Sad en noviembre de 2024, un accidente que desató el mayor movimiento de protesta contra el presidente, Aleksandar Vucic.

El ministro de Educación, Dejan Vuk Stankovic, declaró este lunes que en el nuevo año académico espera que el proceso educativo en las universidades esté "estrictamente separado de la política".

"El Estado reaccionará ante las acciones que sean ilegales, pero no de manera represiva, sino administrativa, racional y paciente", señaló el ministro a la agencia Tanjug.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque los universitarios han vuelto a las aulas, siguen exigiendo elecciones parlamentarias anticipadas, para las que preparan una candidatura propia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El nacionalpopulista Vucic, que domina la política serbia desde 2012, con frecuencia ha llamado a los estudiantes "terroristas", "bloqueadores" y "mercenarios extranjeros", y hasta ahora ha rechazado convocar comicios.

Las próximas elecciones parlamentarias en Serbia están previstas para la primavera de 2027, aunque Vucic, desde la víspera, indica que podrían celebrarse antes, sin dar más detalles.

Aunque antes del acto conmemorativo en Novi Sad, celebrado el 1 de noviembre, se disculpó con los estudiantes por algunas palabras pronunciadas, el presidente serbio volvió a llamar a los estudiantes "una vergüenza".