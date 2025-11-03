Mamdani ultima su campaña electoral y cruza el puente de Brooklyn seguido de sus votantes

Antes de que el sol asomara en la Gran Manzana, Mamdani y una multitud de sus seguidores marcharon por el icónico puente, uno de los más transitados de la ciudad, portando una pancarta en la que se leía "Nuestro momento es ahora".

Según puede verse en videos difundidos en las redes sociales, entre los cánticos que se escuchaban de la muchedumbre estaba uno de los principales lemas defendidos por Mamdani durante estos meses de campaña: "¡Graven a los ricos!".

Mamdani, que se define a sí mismo como socialista, llegó acompañado de sus votantes hasta la sede de la Alcaldía, al sur de Manhattan, donde cargó contra el mandato del actual alcalde, Eric Adams.

El candidato de 34 años aseguró que su periodo como alcalde se ha caracterizado por "pequeñas ideas y escándalos", en aparente referencia a las acusaciones de corrupción vertidas contra Adams que finalmente se retiraron por petición del presidente, Donald Trump.

En este acto de campaña, en el que estuvo acompañado de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, Mamdani se refirió también a sus objetivos de congelar los alquileres de la ciudad y convertir el transporte público en gratuito.

"Dejemos que sientan la luz de la Alcaldía cuando el autobús nocturno que les lleve a casa sea más rápido, más asequible y más seguro; cuando el pago del alquiler no les provoque un nudo en el estómago", aseveró Mamdani.

Como parte de su campaña electoral, el demócrata asistió ayer a un partido de la NBA en el Madison Square Garden, y se le pudo ver entre las gradas animando a los Knicks y luciendo una camiseta de tirantes y una gorra negra del equipo.

De acuerdo con la prensa local, Mamdani se sentó en los asientos más baratos del recinto, a diferencia de su principal rival, el exgobernador Andrew Cuomo, que el mes pasado vio un partido de la NBA desde el palco más cercano a la cancha, vestido con un traje y acompañado de Eric Adams.

Cuomo se encuentra hoy en Washington Heights, un barrio de población mayoritariamente latina, haciendo campaña frente a varias decenas de seguidores, de acuerdo con The New York Times.

El candidato independiente insistió ante los asistentes -muchos de ellos hispanos- que la ciudad "necesita un alcalde que pueda hacer frente a Donald Trump y conseguir la financiación que necesita". Trump ha amenazado con retirar fondos a Nueva York si Mamdani gana las elecciones.

Por su parte, el candidato republicano, Curtis Sliwa, llevará hoy a cabo una "campaña electoral de última hora" con la que se desplazará desde Staten Island hasta Manhattan, según la prensa local.