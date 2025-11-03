Más de 6.500 tortugas taricayas son liberadas en ríos de la Amazonía peruana

El equipo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente de Perú, informó a través de un comunicado que lideró estas actividades que combinan ciencia, educación ambiental y compromiso comunitario.

"El proyecto forma parte del Plan de Manejo para la recuperación de la especie taricaya, una iniciativa que se desarrolla desde julio con la recolección de huevos y su reanidación en playas naturales y artificiales, garantizando su supervivencia en un contexto donde la extracción ilegal representa una amenaza constante", expuso Sernanp.

Detalló que más de 4.450 crías de taricayas (podocnemis unifilis) fueron liberadas en la cuenca del río Callería, en el interior del Parque Nacional Sierra del Divisor y que abarca territorios de los departamentos de Ucayali y Loreto, y más de 2.000 crías adicionales fueron liberadas en territorios comunales de su zona de amortiguamiento.

El Sernanp definió este proyecto como "uno de los esfuerzos más notables de conservación participativa de los últimos años".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las liberaciones de taricayas, realizadas entre octubre y noviembre, simbolizan el retorno de la vida a los ríos amazónicos y fortalecen el compromiso de las comunidades locales con la protección del entorno de esta especie de pequeñas tortugas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En los ámbitos comunales de Ucayali (Patria Nueva, Nuevo Saposoa) y Loreto (Lobo Santa Rocino, Nuevo Capanahua y Monte Sinaí), los pobladores han instalado playas artificiales para el repoblamiento de taricayas, alcanzando ya más de 2.000 crías liberadas, fruto de un trabajo conjunto y sostenido.

Además, más de 200 estudiantes de instituciones educativas locales de la zona participaron en talleres de sensibilización ambiental para así aprender que proteger la fauna silvestre es también proteger su futuro, según indicó Sernanp.

Las taricayas son especies indicadoras del estado de salud del ecosistema y su monitoreo permite conocer los cambios en los hábitats y detectar alteraciones en los ríos, lo que facilita la toma de decisiones para garantizar la conservación.

La jornada de reintroducción en su hábitat de estas tortugas fue liderada por dicho organismo del Ministerio del Ambiente, a través de la jefatura del Parque Nacional Sierra del Divisor, junto al Comité de Gestión, la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Ucayali, el Instituto Tecnológico Suiza, el Colegio Juan Valer, Fronterra, y la ONG Upper Amazon Conservancy.