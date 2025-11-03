México confirma a Perú decisión de otorgar asilo a ex primera ministra de Pedro Castillo

"En un acto inamistoso que se suma a la serie de acciones de injerencia inaceptables del Gobierno mexicano hacia Perú, la Embajada de ese país en Lima ha informado en la fecha que su Gobierno ha concedido asilo diplomático a la señora Betssy Chávez", señaló un comunicado oficial que también confirmó la decisión del Gobierno peruano de romper relaciones diplomáticas con México.

Esta última medida había sido anunciada poco antes por el canciller peruano, Hugo de Zela, quien sostuvo que se iba a esperar a "recibir una comunicación formal del gobierno de México para dar inicio al proceso" del eventual asilo para Chávez, algo que aún no había sucedido, según dijo el funcionario.

El comunicado oficial añadió que la decisión tomada por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum "evidencia la profunda falta de interés del Gobierno de México por mantener una relación con Perú".

"El Perú, estado democrático de derecho que actúa con estricto apego al derecho internacional, de manera consistente, procederá en la presente situación de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y otras normas internacionales que fueran pertinentes", concluyó.

Al anunciar la decisión de romper relaciones diplomáticas con México, el canciller aclaró que la ruptura "no significa" que se hayan "roto relaciones consulares" con México.

Descartó, además, que una ruptura de relaciones pueda llevar a una posible intervención en la sede de la embajada mexicana similar a lo ocurrido en Ecuador el año pasado donde se detuvo al exvicepresidente correísta Jorge Glas, ya que, según dijo De Zela, "Perú es un país respetuoso del derecho internacional y una acción de este tipo no está prevista en ninguna norma del derecho internacional".

Chávez está acusada junto a Castillo por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado que dio el 7 de diciembre de 2022 el entonces presidente Pedro Castillo, de quien era primera ministra.

La política fue liberada a inicios de septiembre pasado mientras se encontraba en una clínica de Lima, en la que fue internada por presentar signos de deshidratación tras una huelga de hambre que mantuvo durante 12 días en la prisión en la que estuvo detenida desde junio de 2023.

El Tribunal Constitucional (TC) había ordenado poco antes su excarcelación inmediata al determinar que había sido víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la ampliación de su prisión preventiva.