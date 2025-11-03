Nicaragua ofrece en China sus zona económicas especiales

Esa ley, aprobada de forma expedita la semana pasada en Managua y con la que Nicaragua busca posicionarse como un nodo logístico internacional, fue presentada en la 18ª Cumbre Empresarial China–América Latina y el Caribe que se desarrolla en la ciudad china de Zhengzhou por el encargado de las relaciones con China, Laureano Ortega Murillo, hijo de los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"Esta herramienta se presenta para facilitar y promover las inversiones especialmente de las empresas chinas en Nicaragua con enfoque en la exportación para generar industrialización, transformación, productividad, y sobre todo la creación de empleos", dijo Ortega Murillo, quien también es asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional, durante la exposición, según una nota de Managua.

La ley establece beneficios fiscales y aduaneros a las empresas que operen en Zonas Económicas Especiales de la Franja y 1a Ruta, como la exoneración del 100 % de todas sus actividades económicas.

También exención del 100 % del pago de Impuesto sobre la Renta de Actividades Económicas (IR) durante 10 años, renovables cada 10 años de forma indefinida; igual al pago de Impuesto sobre los dividendos obtenidos de la actividad económica.

Además exención de impuestos y tasas a extranjeros no residentes en concepto de: intereses sobre préstamos, comisiones, honorarios y pagos por servicios legales en el exterior o en Nicaragua; exención de todos los impuestos, derechos de aduana y de consumo, asociados con las importaciones de bienes y servicios destinados a su operación; así como exención de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a compras locales e importaciones de bienes y servicios.

La norma establece que serán beneficiados con esos incentivos "las personas jurídicas, públicas, privadas, mixtas, nacionales o extranjeras que operen las Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta en los sectores como industria manufacturera, agroindustria, tecnología, servicios de valor agregado que facilitan el nacional".

Ortega Murillo también destacó la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Nicaragua y China, y que el 1 de agosto de 2024 ambos países inauguraron una ruta marítima comercial directa en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta.

El TLC entre el gigante asiático y el país centroamericano, firmado el 31 de agosto de 2023, comenzó a regir el 1 de enero de 2024, dando acceso inmediato a ese mercado al 71 % de los productos que actualmente exporta Nicaragua con un arancel del 0 %, como la carne bovina, oro en bruto, azúcar, mariscos, miel, ron, chocolate, arneses y textiles, entre otros.

Nicaragua espera que China se convierta en uno de los principales proveedores de materias primas, insumos, bienes de capital, bienes de consumo, maquinaria, equipo, entre otros, y en un comprador de las exportaciones agropecuarias nicaragüenses y que invierta en la instalación de empresas en zonas francas.

La Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe es organizado por el gigante asiático a través del Consejo Chino para la Promoción de las Inversiones y el Comercio, y cuenta con la participación de delegaciones de 27 países de Latinoamérica y el Caribe.

Nicaragua está representada en ese evento por Ortega Murillo; por el director de la Comisión de Zonas Francas, Fernando Sánchez; por la directora de la Secretaría de Inversiones y Exportaciones, Karina Mejía; y por el embajador nicaragüense, en China, Ramiro Cruz.