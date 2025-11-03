Obispos paraguayos evalúan en asamblea desafíos actuales y acciones de la Iglesia local

"La Asamblea General Ordinaria representa un espacio de encuentro, reflexión y planificación pastoral, en el que los obispos del Paraguay evalúan los desafíos actuales y proyectan nuevas líneas de acción en servicio del pueblo de Dios", afirmó la CEP -en un comunicado- sobre el inicio del encuentro en la Casa Pastoral, en Asunción.

El presidente de la CEP y obispo de la ciudad de San Pedro (centro), monseñor Pedro Jubinville, encabeza la Asamblea, que concluirá el viernes 7 de noviembre.

Los obispos contarán con la presencia del Nuncio Apostólico, monseñor Vincenzo Turturro, y el secretario de la Nunciatura Apostólica, monseñor Felipe Fabiane, "quienes acercarán las comunicaciones de la Santa Sede a los obispos paraguayos", agregó la organización.

Durante la Asamblea, los prelados analizarán temas pastorales relevantes, entre ellos el borrador de la "Carta Pastoral sobre el Año del Bien Común".

Así mismo, los obispos evaluarán una "propuesta de renovación de las pastorales, en un ambiente de oración, discernimiento y comunión fraterna", según el mensaje.

La CEP comunicará el próximo miércoles, en una conferencia de prensa, los principales temas tratados en la Asamblea y el viernes presentará la carta pastoral.