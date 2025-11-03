Perú adjudica un récord de 284 proyectos de Obras por Impuestos en lo que va de 2025

Los proyectos adjudicados entre enero y octubre pasado superaron en 2,3 veces el total alcanzado durante todo el 2024, cuando fueron 122, destacó en un comunicado la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

El organismo aseguró que esto "refleja el renovado dinamismo y confianza de las entidades públicas y privadas en este mecanismo, que contribuye directamente al cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos en el país".

En ese sentido, durante los primeros diez meses de este año, 308 entidades participaron activamente en el uso del mecanismo OxI, 179 de las cuales fueron privadas y 129 públicas, entre ministerios, gobiernos regionales, municipios, universidades y otras instituciones.

Del total de empresas privadas, 128 fueron nuevas en la financiación de proyectos considerados "de alto impacto social", para lo cual Proinversión las acompañó con asesorías, asistencia técnica y articulación interinstitucional.

Entre los proyectos destacaron las adjudicaciones en transporte, que llegaron a 855 millones de soles; salud, por 624 millones de soles; educación, por 510 millones de soles; y orden público y seguridad, por 438 millones de soles.

Proinversión sostuvo que esto pone en evidencia "una distribución diversificada y orientada a mejorar la calidad de vida de la población".

Con estos resultados, desde que en 2009 se creó en Perú el mecanismo de OxI, las adjudicaciones y ejecuciones de obras han alcanzado los 889 proyectos, con inversiones totales por 15.261 millones de soles.

Han participado en estas adjudicaciones 22 gobiernos regionales, 298 municipios locales, 11 entidades del gobierno nacional, 3 universidades públicas y 344 empresas privadas.

En Perú, el mecanismo de OxI permite a las empresas adelantar el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública, un monto que se les devuelve, al término de la obra y de la verificación de los estándares de calidad, mediante certificados que pueden ser utilizados para su declaración de tributos.