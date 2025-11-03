Procesan a un exministro de Pedro Sánchez por presuntos contratos irregulares

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente planteó procesar también al antiguo asistente de Ábalos, Koldo García, y al empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama por la misma causa.

El instructor dictó este lunes un auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) para los tres por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Esta trama de contratos irregulares de mascarillas se engloba dentro del conocido como 'caso Koldo', un presunto entramado de corrupción en el que empresas constructoras habrían pagado comisiones ilegales por la adjudicación irregular de obras públicas.

También habría participado en la trama el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, que hasta hace unos meses era la mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que lleva en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio.

La presuntas actividades ilegales de importantes exaltos cargos del partido, muy próximos al entorno de Sánchez, son unos de los principales argumentos que la oposición usa para criticar al presidente del Ejecutivo y pedir la convocatoria de elecciones anticipadas.

La semana pasada, Sánchez protagonizó una tensa comparecencia ante la comisión que investiga la presunta trama corrupta en el Senado, Cámara Alta del Parlamento español en la que el conservador Partido Popular, líder de la oposición, tiene mayoría.