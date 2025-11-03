Rescatan al trabajador atrapado tras el derrumbe de una torre medieval en Roma

El operario permaneció atrapado hasta pasadas las 22:30 hora local (21:30 GMT), momento en que fue finalmente liberado por los equipos de emergencia y fue trasladado en ambulancia a un hospital de la capital italiana.

La Torre dei Conti, el edificio afectado, sufrió dos colapsos parciales a lo largo de la jornada.

El primero, ocurrido alrededor de las 11:20 hora local (10:20 GMT), dejó a cinco operarios atrapados.

Cuatro de ellos fueron rescatados rápidamente por los bomberos, mientras que el quinto quedó sepultado bajo los escombros.

Durante las labores de rescate, aproximadamente una hora y media después del primer incidente, se produjo un segundo derrumbe que complicó los trabajos, aunque ningún bombero resultó herido.

La Torre dei Conti, situada cerca de la Via dei Fori Imperiali, es un destacado ejemplo de las casas-torre medievales de Roma, construidas como residencias fortificadas para familias nobles y autoridades eclesiásticas.

Desde 2006, la torre no había sido utilizada ni mantenida, lo que llevó a su degradación interior y exterior, motivo por el cual el Ayuntamiento de Roma y la Superintendencia impulsaron un proyecto de recuperación estructural y restauración.

En concreto, según la página web del Consistorio, los trabajos estaban enfocados a "la seguridad y la salvaguardia de la torre y de su parte subterránea".