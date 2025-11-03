Rosalía y su sentido de la moda: del estilo flamenco al minimalismo místico

"Una evolución que ha ido caminando en paralelo a sus proyectos musicales", explica a EFE Domingo Rodríguez Lázaro, director creativo de la firma Dominnico, que realizó el vestuario de Rosalía para la gira 'El mal querer'.

"Es muy importante utilizar la moda para apoyar la narrativa que se quiere contar", añade el diseñador alicantino, que considera que Rosalía no solamente destaca por su talento musical, "sino también por su gran sentido de moda".

Cuando Rosalía lanza 'Los Ángeles' en 2017 muestra una estética de corte clásico y notas flamencas, prendas de aire moderno y limpio con estampados de pequeños lunares.

Un estilo que rápidamente evolucionó cuando presentó el videoclip 'Malamente', el primer sencillo del disco 'El mal querer' (2018), en el que mantiene la esencia flamenca mezclada con un estilo chandalero callejero, pero sofisticado.

Una estética en la que la cantante fusiona elementos tradicionales de la cultura española, como los toros, el flamenco y la religión católica, con elementos urbanos.

En ese momento, Rosalía (Barcelona, 1999) apuesta por diseños de Palomo Spain y Dominnico en los que destacan los encajes, volantes, flecos y bordados, piezas que combinaba con deportivas voluminosas y de suela gruesa y manicura recargada, un estilo que la catapultó como referente de moda para la generación Z.

Es muy interesante el papel que ha tenido "en redescubrir los códigos estéticos de la cultura y el folclore de España", apunta el diseñador, quien recuerda que la cantante lució en la gala MET 2021 un mantón de Manila, prenda típica española, con el que homenajeó a Lola Flores, como ella misma admitió en su Instagram.

Con el lanzamiento en marzo de 2019 del single 'Con Altura', en colaboración con J Balvin, Rosalía sorprende con un estilo ecléctico e innovador y pone en primer plano el 'rachet', un estilo de moda urbano y atrevido, asociado con la cultura del 'trap', que se caracteriza por mezclar prendas de marcas de lujo con ropa barata.

Los estampados imposibles, grandes logotipos, cortes asimétricos y uñas en versión XXL fueron los elementos con los que la cantante de 'Despechá' construye una imagen con guiños al barrio y la estética latina.

"En esa época se ve una moda más ostentosa, bastante más descarada, más colorida, más fantasiosa", explica Dominnico que señala que en ese momento se la podía ver con prendas relajadas como chándal, mallas o sudaderas muy amplias.

Hay un antes y un después en el estilo de Rosalía con el disco 'Motomami' (2022), en cuya portada aparece desnuda con un casco y su universo estilístico llega envuelto por el mundo motero: botas hasta el muslo, monos de pilotos, prendas de cuero ceñidas, minifaldas, chaquetas 'biker' y gafas pantalla.

Por otro lado, Rosalía muestra también su gusto por la estética oriental y opta por lucir faldas tableadas de estilo colegial, vestidos semitrasparentes y moños pequeños a cada lado de su cabeza.

El blanco es el color protagonista de esta nueva etapa. Vestida de blanco acudió a varios desfiles de la semana de la moda de París y mostró sus axilas también teñidas de blanco.

La imagen de la portada del disco 'Lux' presenta a la artista con una pieza blanca inspirada en el hábito de una monja, con un velo y elementos de una camisa de fuerza y un halo que evocan un misticismo moderno.

Ahora, a punto de lanzar 'Lux', se decanta por un minimalismo místico y una estética religiosa y espiritual. EFE