Rusia amplia control en Pokrovsk y Kúpiansk y avanza en Zaporiyia y Dnipropetrovsk

"En la ciudad de Kúpiansk de la región de Járkov, los grupos de asalto del Sexto Ejército continuaron aniquilando la agrupación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Durante los combates urbanos el enemigo fue expulsado de cuatro fortificaciones en la zona industrial de la ribera izquierda del río Oskol", señaló en Telegram el mando ruso.

Según Defensa, en este sector del frente las fuerzas rusas repelieron dos intentos ucranianos de romper el cerco en las cercanías de Nechvolodiki y Blagodativki de la región de Járkov.

En el cerco de Pokrovsk, importante nudo logístico de las fuerzas ucranianas, el Ejército ruso "continúa ampliando la zona de control y estrechando el cerco de la agrupación enemiga por el este", indicaron los militares rusos.

"Las unidades de la 5ta Brigada motorizada del Ejército 51 liberaron 24 edificios (...) de Dímitrov (Mirnograd para los ucranianos)", ciudad satélite de Pokrovsk.

Además, las unidades de la agrupación militar Vostok (Este) "se adentraron en las defensas enemigas" y atacaron las fuerzas ucranianas en las localidades de Orestopil, Danilivka, Radostne de Dnipropetrovsk, y Uspenikva y Huliapole en Zaporiyia, esta última, uno de los principales objetivos rusos en esta región.

El Ministerio de Defensa ruso informó también en su parte de guerra de un ataque combinado con armas de largo alcance y alta precisión de emplazamiento terrestre y aéreo que incluyó misiles hipersónicos Kinzhal y drones, contra empresas militares, empresas energéticas y un aeródromo militar ucraniano.

"El ataque logró su propósito, los objetivos fueron destruidos", señaló el mando ruso.

Ucrania, por su parte, afirmó hoy haber neutralizado durante la pasada noche un misil hipersónico Kinzhal y 115 de los 138 drones de largo alcance lanzados por Rusia contra su territorio.