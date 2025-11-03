Ryanair ganó 2.540 millones de euros en el primer semestre, el 42 % más

La compañía destacó hoy en un comunicado que la pasada Semana Santa contribuyó a elevar sus ganancias con un avance del 3 % de su tráfico de pasajeros, hasta los 119 millones, mientras que el precio de su tarifa media pasó de 52 a 58 euros.

Ryanair señaló asimismo que facturó 9.820 millones de euros, el 13 % más, al tiempo que los ingresos por pasajero crecieron el 9 % durante el primer semestre de su ejercicio fiscal, que finaliza el próximo 31 de mazo.

El consejero delegado de la aerolínea, Michael O'Leary, explicó en la nota que las tarifas repuntaron gracias a que todas las vacaciones de Pascua se encuadraron en el primer trimestre, entre los pasados abril y junio.

También indicó que se logró la "recuperación total" de la caída del 7 % en el precio de los billetes registrada en el segundo trimestre del año anterior. En este contexto, avanzó que los ingresos auxiliares, que incluyen, entre otros, la prioridad de embarque o el consumo a bordo, y que representan casi el 25 % de su facturación total, crecieron el 6 %, hasta los 2.910 millones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

O'Leary aludió al "fuerte control" sobre los costes operativos por pasajero, que "solo subieron el 1 %", mientras el ahorro por la cobertura de combustible, dijo, compensó el aumento de las tasas del servicios de controladores aéreos e imposiciones medioambientales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De cara a todo el año fiscal, el directivo estimó que el tráfico de Ryanair, líder en Europa por número de pasajeros, crecerá "más de un 3 %", hasta los 207 millones, debido, en parte, a la entrega, "antes de lo previsto", de aviones de Boeing y a la "fuerte demanda" del primer semestre.

O'Leary observó que aún es pronto para efectuar un "pronóstico significativo" para el presente ejercicio, aunque confió en recuperar "totalmente" la caída del precio de la tarifa aérea registrada el pasado año, "lo cual debería provocar un crecimiento razonable de las ganancias netas en el año fiscal 2026".

"El resultado final -advirtió- sigue estando expuesto a acontecimientos externos adversos, incluida la escalada del conflicto en Ucrania y Oriente Medio, las crisis macroeconómicas y cualquier otro impacto derivado de las repetidas huelgas y la mala gestión de los controladores aéreos europeos".