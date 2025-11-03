Sheinbaum se reunirá con secretaria de Agricultura de EEUU para abordar cierre de frontera

“Sí, nos vamos a reunir a las 3 de la tarde. Ella tiene reuniones técnicas con la secretaria de Agricultura (de EE.UU.) y solicitó una reunión conmigo”, explicó la gobernante mexicana durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria detalló que la reunión tiene que ver principalmente con el tema del cierre de la frontera al ganado decretado por Washington.

“Conocer de manera directa, de su parte, qué es lo que están planteando y también de nuestra parte decirle todo lo que hemos hecho y que consideramos que es importante que se abra la frontera para ellos y para nosotros”, añadió.

La visita de Rollins se produce en medio de tensiones comerciales derivadas de la falta de acuerdo entre México y Estados Unidos para reabrir la frontera a las importaciones de ganado, congelado parcialmente desde hace casi un año por un brote de la mosca del gusano barrenador.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las importaciones de ganado desde México juegan un papel importante en EE.UU., promediando más de un millón de cabezas anuales durante décadas, lo que representa aproximadamente el 60 % de las importaciones de ganado en pie y alrededor del 3 % del hato nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

México es uno de los principales proveedores de ganado bovino en pie hacia Estados Unidos, con exportaciones que superan el millón de cabezas al año.

Hasta ahora, la industria ha calculado pérdidas por 1.300 millones de dólares, según datos del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que ha informado de la interrupción del envío a Estados Unidos de al menos 650.000 cabezas de ganado por el cierre generado ante la proliferación en el sureste mexicano del gusano barrenador.