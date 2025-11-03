Siete muertos tras un bombardeo de paramilitares sudaneses contra un hospital infantil

En un comunicado, la organización precisó que otras cinco personas resultaron heridas, incluidos dos menores que se encontraban recibiendo tratamiento dentro del hospital en el momento del ataque.

Una fuente militar sudanesa confirmó a EFE que drones de las FAR bombardearon esta mañana las localidades de Karnoi y Al Tina, ambas situadas en Darfur Norte.

La organización calificó el bombardeo como “un acto de terrorismo sistemático y un ataque brutal contra la vida misma”.

“Lo ocurrido en Karnoi es un crimen de guerra en toda regla que demuestra la magnitud de la implacable matanza perpetrada por las FAR, que ha convertido a civiles inocentes en objetivo diario de sus ataques”, señaló.

La Red de Médicos Sudaneses responsabilizó plenamente a las FAR del ataque y pidió a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos y a las entidades médicas que “rompan su vergonzoso silencio” y actúen para proteger a la población civil.

Varias ONG, e incluso la ONU, han denunciado ejecuciones sumarias, asesinatos, violencia sexual, secuestros, tortura e incluso limpieza étnica durante la captura de Al Fasher por las FAR hace más de una semana, capital de Darfur Norte que estaba bajo asedio de los paramilitares desde mayo de 2024 y cuya población estaba abocada a la hambruna.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -más de 150.000, según estimaciones de Estados Unidos-, ha obligado a más de trece millones a abandonar sus hogares y ha convertido al país africano en el escenario de la peor catástrofe humanitaria del planeta.