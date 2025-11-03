Singapur planea convertir la casa del exdirigente Lee Kuan Yew en un monumento nacional

El Ejecutivo singapurense difundió hoy un comunicado que expresa su "intención de declarar el número 38 de Oxley Road -donde residió Lee Kuan Yew, dirigente de la isla entre 1959 y 1990, y fallecido en 2015- como monumento nacional, para su posible uso como parque patrimonial", tras una recomendación de la Junta Nacional del Patrimonio por su importancia histórica.

La céntrica propiedad del considerado artífice de una de las transformaciones más radicales de un país, que pasó en unas décadas de ser una isla de pescadores a uno de los países con mayor PIB per cápita del mundo, centra una disputa familiar entre sus descendientes sobre qué hacer con el que fue hogar de su difunto progenitor.

Mientras su primogénito, el también ex primer ministro Lee Hsien Loong, pretendía convertirla en un museo sobre el legado del 'padre de la patria', los hermanos menores, Lee Hsien Yang y Lee Wei Ling, abogaban por su demolición para cumplir la que afirman es la última voluntad de su padre.

Las rencillas familiares se hicieron públicas en 2017 y se reavivaron en 2024 con la muerte de Wei Ling, quien residía en la vivienda. Tras el fallecimiento de su hermana, Hsien Yang -a quien pertenece la casa, según información recogida por medios locales- presentó, sin éxito, una solicitud para demoler la propiedad.

Según el comunicado emitido este lunes, la Junta Nacional del Patrimonio de Singapur ha determinado la "importancia nacional" y el "gran valor histórico" de la vivienda y concluye que "merece ser preservada".

Si finalmente este mismo organismo emite una orden de preservación, el Ejecutivo de la pequeña ciudad-Estado asiática, centro financiero regional y puente entre Oriente y Occidente, planea adquirir la casa, de acuerdo con el documento, para previsiblemente convertirla en monumento nacional.

"Independientemente de la opción elegida, el Gobierno respetará los deseos del Sr. Lee Kuan Yew y eliminará todo rastro de los espacios privados del Sr. Lee y su familia en los edificios", indica el texto.

Singapur despidió a la dinastía Lee en 2024, cuando el país pasó a ser gobernado por Lawrence Wong, también del Partido de Acción Popular (PAP), al frente de la isla de forma semiautocrática desde su independencia.