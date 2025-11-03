Socialistas franceses dicen que aún existe una vía estrecha para acordar los presupuestos

"Estamos en un camino estrecho, pero existe", manifestó este lunes el primer secretario socialista, Olivier Faure, en una entrevista en la cadena pública France Inter.

Faure confía en alcanzar "compromisos, etapas", aunque advirtió que el objetivo de su partido es que desaparezcan "todos los horrores" que contiene el borrador de los presupuestos presentado por Lecornu, que tiene como objetivo principal reducir el disparado déficit francés (que será del 5,4 % del Producto Interior Bruto para este año si se cumplen las previsiones y que esperan situar por debajo del 5 % para el próximo).

En cualquier caso, negó que exista ya un acuerdo entre el Gobierno y los socialistas, como le afean otros grupos de la izquierda desde que en octubre se negaron a sumarse a las mociones de censura contra Lecornu, después de que el primer ministro accediera a suspender la polémica reforma de las pensiones de 2023.

Las palabras de Faure llegaron después de que el viernes pasado naufragaran los intentos de la izquierda de aprobar enmiendas para gravar a las grandes fortunas, una de sus exigencias, por el voto en contra de los macronistas, de la derecha y de la extrema derecha.

Pese a ese revés, el PS mantiene la mano tendida para proseguir el debate parlamentario, mientras la Asamblea Nacional se prepara para terminar este lunes el debate sobre la parte de impuestos del presupuesto.

No se está cumpliendo el calendario previsto y, por ello, los diputados no llegarán a votar este primer capítulo de las cuentas este martes, como estaba previsto, ya que aún quedan por estudiar varios cientos de enmiendas que quedarán en pausa debido a que los debates deben centrarse a continuación en examinar los presupuestos de la Seguridad Social.

En paralelo, el ministro de Economía francés, Roland Lescure, contó este lunes en otra entrevista con la cadena BFMTV, que la invitación del Gobierno a los jefes de los grupos parlamentarios para reunirse -anunciada por Lecornu el viernes pasado en la Asamblea Nacional para avanzar en el debate presupuestario- está programada para esta tarde.

Lescure admitió que la votación final de los presupuestos está aún lejos, y que hasta entonces puede "descarrilarse diez veces", pero hizo hincapié en que el Gobierno ha sabido ceder en muchas cosas.

Pero advirtió también de que hay medidas fiscales que ha introducido la oposición en la Asamblea que son "inoperantes".