Soldados israelíes matan a un menor y colonos asesinan a un palestino en Cisjordania

El Ministerio de Sanidad palestino indicó hoy en un comunicado publicado en sus canales oficiales que se trata de Jamil Atef Hanani, de 17 años, quien murió a causa de las heridas sufridas por disparos del Ejército el domingo por la noche en la ciudad de Beit Furik (este de Nablus), mientras que Ahmed Rabhi Al Atrash (32 años) fue asesinado por colonos anoche en la ciudad de Hebrón.

Hanani, según WAFA, "recibió un disparo en el pecho con munición real durante una incursión israelí en Beit Furik", tras lo que fue trasladado "al Hospital Gubernamental Rafidia en Nablus, donde posteriormente falleció".

El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado.

La muerte de amil Atef Hanani eleva a 43 la cifra de menores palestinos muertos en Cisjordania a manos de soldados israelíes en lo que va de 2025, según partes de defunciones de Sanidad y casos documentados por la ONG Defense for Children Palestine.

Según informa WAFA, tras el ataque de los colonos en Hebrón, los soldados israelíes "impidieron que los paramédicos de la Media Luna Roja que se encontraban en la zona llegaran hasta el joven, dejándolo morir desangrado en el suelo".

Solo entre el 1 y el 27 de octubre de 2025 tuvieron lugar en Cisjordania 126 ataques de colonos, que afectaron a un total de 70 aldeas palestinas, detalla un informe de la Agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) al que tuvo acceso EFE.

La violencia de los colonos se ha disparado desde los ataques de Hamás y la ofensiva bélica en Gaza que dio inicio en octubre de 2023.

Uno de los peores ataques tuvo lugar el pasado lunes día 27, cuando colonos encapuchados invadieron la aldea de Samou, en la gobernación de Hebrón, y lanzaron gas lacrimógeno contra la vivienda de la familia Al Dagameen, cuyos cinco miembros tuvieron que ser hospitalizados.