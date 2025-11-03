Sólo cinco días para escuchar al completo 'Lux', el nuevo y esperado disco de Rosalía

Rosalía acaparará toda la atención en los próximos días, pero también habrá otros nombres propios destacados, como el de la escritora canadiense Margaret Atwood, cuyas memorias llegarán a las librerías de todo el mundo el jueves 6.

Por fin esta semana verá la luz 'Lux', el esperadísimo nuevo disco de Rosalía, un álbum "completamente distinto" a sus trabajos anteriores en el que canta en 13 idiomas.

La española ya ha dado algunos adelantos estos días de 'Lux', como el videoclip de 'Berhgain', tema en el que colabora por segunda vez con la artista islandesa Björk, y en el que canta junto a la Orquesta Sinfónica de Londres.

En 'Book of lifes' la canadiense Margaret Atwood, uno de los mayores referentes culturales de los últimos años, echa la vista atrás y hace un repaso de su infancia, "nómada y sin trabas'', a su relación con el escritor Graeme Gibson y a los hitos políticos de su vida, por la que desfilan poetas, osos, actores de Hollywood y personajes sobrenaturales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las memorias de la multipremiada escritora y poeta saldrán a la venta en todo el mundo este jueves 6 de noviembre, en medio de una gran expectación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los cinéfilos también tienen una cita importante esta semana. El viernes 7 llega a la gran pantalla la última película de la oscarizada Jennifer Lawrence, 'Die my love', que protagoniza con Robert Pattison, y en la que interpreta a una madre con una depresión posparto que deriva en la psicosis.

El filme, basado en la novela homónima de 2017 de la argentina Ariana Harwicz, y dirigido por Lynne Ramsay, se podrá ver en los cines después de su paso por los festivales de Cannes y San Sebastián, en el que Lawrence fue premiada por toda su carrera.

Y para los que tengan la oportunidad de viajar estos días a Roma o se encuentren visitando esa ciudad pueden optar por visitar la exposición 'Dalí. Revolution and tradition', que explorara las influencias de tres de los grandes referentes del pintor español: Velázquez, Picasso y Rafael.

El céntrico Palazzo Cipolla de la capital italiana reúne más de 60 obras del genial artista, entre pinturas y dibujos, además de material fotográfico y audiovisual que permite al público adentrarse en su complejo universo creativo. La muestra abrió el pasado 17 de octubre y permanecerá hasta febrero de 2026.

Aunque si hay una exposición permanente que deslumbrará será la del Gran Museo Egipcio, que abrirá sus puertas el martes 4 de noviembre para mostrar 57.000 objetos de las diferentes etapas de la civilización faraónica, muchos de los cuales no habían sido expuestos hasta ahora.

Se trata del mayor museo del mundo dedicado a una sola civilización por el que se espera que pasen 15.000 personas diarias. Un lujo inaugurado como tal el pasado día 1.

Y no olvidar la cita con el mundo que las letras hispanas tendrá con el ganador de la edición 2025 del Premio Cervantes, el mayor de la literatura en lengua castellana, cuyo nombre se conocerá este lunes.