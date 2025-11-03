Transportistas mexicanos bloquean carreteras exigiendo localización de compañero raptado

Los conductores piden a la Fiscalía del Estado de México que tome medidas inmediatas para identificar con vida al hombre visto por última vez en el municipio de Jilotepec de Molina Enríquez (Estado de México), en el que, según el colectivo, opera un grupo criminal.

Además de la búsqueda de Galindo, exigen que el Gobierno estatal trabaje de una manera más efectiva en combatir los actos de extorsión, robos y desapariciones que sufre el sector.

Acompañado de los cortes en las carreteras México-Querétaro, Circuito Exterior Mexiquense y Arco Norte, los manifestantes levantaron las barreras en los peajes para evitar el pago en las casetas de las vías.

La alianza aseguró que el bloqueo continuará hasta que las autoridades informen de avances en la búsqueda y amenazan con llegar al Zócalo capitalino si no reciben una respuesta.

En menos de dos meses, tres transportistas han sido secuestrados por no pagar unos 500 pesos (27 dólares) semanales que la organización les exige por circular.

Hace un mes, tras otra protesta, dos de los camioneros raptados fueron liberados con signos de violencia en el mismo municipio de Jilotepec.

México acumula más de 133.000 reportes de desapariciones, con un incremento de más de 5.000 casos en el último trimestre, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.