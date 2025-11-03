Tribunal georgiano libera a ciudadana británica embarazada juzgada por tráfico de drogas

El juez Gueorgi Guelashvili tomó esta decisión tras alcanzarse un acuerdo procesal en el marco del cual la familia de la joven británica pagó a la Justicia georgiana 500.000 lari (160.000 euros), según informaron medios locales.

La corte también tomó en consideración que la joven, declarada culpable en la corte preliminar, está en estado de gestación avanzado.

Según el fiscal Vajtang Tsaluguelashvili, la decisión se tomó "atendiendo a las declaraciones de la ciudadana de Reino Unido, su edad y estado, su cooperación con la investigación y la información que dio de sus contactos".

El fiscal señaló que las investigaciones se ampliaron a los contactos mencionados por la joven, pero se abstuvo de dar otros detalles.

Bella May Culley aceptó hoy ante la corte su responsabilidad, al señalar que le obligaron a trasladar las drogas a Georgia.

Antes de llegar a Georgia la joven británica estaba viajando por el sudeste asiático, en particular, en Filipinas.

Posteriormente, sus familiares denunciaron su desaparición, por lo que fue declarada su búsqueda.

La joven fue detenida en el aeropuerto de Tiflis a mediados de mayo, proveniente de Tailandia con escala en Emiratos Árabes Unidos, después de que los aduaneros hallaran en su equipaje 12 kilogramos de marihuana y dos kilogramos de hachis.

Los familiares de Bella May Culley, en particular su madre, se encuentran en estos momentos en la capital de Georgia.