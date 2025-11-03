UE "lamenta" la decisión de Libia de ordenar a Médicos Sin Fronteras abandonar el país

"La Unión Europea lamenta la decisión de las autoridades libias por la que se ordena a Médicos Sin Fronteras abandonar el país", declaró el portavoz de la CE Anouar El Anouni durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Agregó que la delegación de la UE en Trípoli "está manteniendo consultas con representantes de los Estados miembros del club comunitario y con la Misión de Apoyo a Libia de Naciones Unidas para debatir posibles acciones coordinadas".

El Gobierno de Unidad Nacional de Libia ordenó a Médicos Sin Fronteras abandonar Libia antes del próximo 9 de noviembre, según anunció el pasado miércoles la organización que desde marzo mantiene suspendidas sus actividades por orden de la Agencia de Seguridad Interna (ISA, por sus siglas en inglés).

"Lamentamos profundamente la decisión que nos comunicó el Ministerio de Asuntos Exteriores (del Gobierno de Unidad Nacional) y nos preocupan sus consecuencias para la salud de las personas a las que asistimos", indicó la ONG en un comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 27 de marzo de 2025, la Agencia de Seguridad Interna libia cerró las oficinas de la organización e interrogó a varios de sus empleados, decisión que afectó a otras nueve organizaciones humanitarias que operaban en el oeste del país.