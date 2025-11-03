Zelenski anuncia reuniones con sus socios esta semana sobre defensas aéreas

“Habrá reuniones”, dijo Zelenski, que agregó que su administración ha presentado a los aliados “todos los cálculos y posibles opciones” para que Ucrania pueda cubrir sus necesidades más urgentes en materia de defensa aérea.

Zelenski hizo este anuncio después de informar de que se ha completado la transferencia de sistemas Patriot adicionales facilitados a Kiev por Alemania. Según la cuenta de X German Aid to Ukraine, que sigue las entregas de armamento de Berlín a Ucrania, Kiev ha recibido en este envío los dos sistemas Patriot que había prometido en agosto. Dinamarca, Lituania y Noruega han contribuido con dinero a que se materialice el envío.

Kiev aspira a comprar en EE.UU. 25 nuevos sistemas Patriot que recibiría durante los próximos años. Ucrania necesita estos sistemas antimisiles para poder derribar misiles hipersónicos y balísticos rusos a los que vuelve a ser particularmente vulnerable debido al déficit en las tecnologías occidentales más avanzadas que empezó a recibir en la primera fase de la guerra.

El presidente ucraniano anunció asimismo en su discurso a la nación avances en las negociaciones para que Ucrania pueda recibir más aviones de guerra Mirage franceses y los primeros cazas suecos Gripen que ampliarían la gama de soluciones con las que cuenta Kiev para hacer frente a los ataques aéreos rusos.

Ucrania también trabaja en expandir el número de grupos móviles (soldados con armas a bordo de camionetas que disparan a los drones rusos para derribarlos) y producir más drones interceptores.

Kiev tiene como prioridad la producción de drones interceptores en una cantidad que pueda hacer frente a la expansión en la fabricación de drones kamikaze Shahed por parte de Rusia, pero estos esfuerzos no han tenido los resultados esperados hasta ahora.

Según la cuenta de X Shahed Tracker, que analiza utilizando las cifras que publica Ucrania el uso de estos drones originalmente iraníes por parte de Rusia en esta guerra, el porcentaje de interceptación de shaheds por parte de las defensas ucranianas cayó entre septiembre y octubre del 87 al 80 %.