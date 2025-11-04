Ayuda en Acción pide que la Cumbre CELAC-UE ponga a los jóvenes en el centro del diálogo

"La cooperación europea debe situar a las personas en el centro de la agenda. Sólo así la relación birregional podrá generar un desarrollo más justo, estable y duradero", afirmó la directora de la organización en Colombia, Diana Quimbay, quien participará en el Foro de la Sociedad Civil de la Cumbre el 7 y 8 de noviembre en Santa Marta.

En ese sentido, Ayuda en Acción apunta a que los acuerdos birregionales fortalezcan una alianza entre las dos regiones que sea sostenible, equitativa e inclusiva con la juventud como centro de la transición verde, digital y social.

La organización también advirtió que hay una "reducción histórica" de la asistencia oficial al desarrollo, estimada entre el 9 y 17 %, según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y por eso instó a impulsar de nuevo la cooperación entre la UE y la CELAC, con apoyo del sector privado.

"Ayuda en Acción reafirma la importancia de que este encuentro birregional se traduzca en una alianza real basada en la sostenibilidad, la equidad y el beneficio mutuo. En un escenario de desafíos globales e internos persistentes, resulta esencial que las inversiones en la región lleguen efectivamente a la ciudadanía latinoamericana y, en particular, a los colectivos más vulnerables y a la juventud, protagonistas del futuro social y económico", agregó Ayuda en Acción en un comunicado.

El Gobierno colombiano espera la asistencia de al menos una docena de mandatarios a la cumbre en Santa Marta, a la que han sido invitados los jefes de Estado o de Gobierno de los 33 países de la CELAC y los 27 de la UE.