Brasil prevé una reducción del 1,6 % en su cosecha de caña de azúcar por el clima adverso

La nueva previsión supone una caída respecto a la proyección difundida en agosto, cuando la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, estimó una producción de 668 millones de toneladas.

Unas condiciones climáticas adversas en regiones claves para este cultivo, como sequías, altas temperaturas, incendios y escasez de lluvias, afectaron parte de los cañaverales, cuya producción en algunos sectores del país se vio reducida entre un 1 % y un 4,4 %.

En la presente cosecha, serán destinados 8,97 millones de hectáreas para el cultivo de caña, un 2,4 % más que en el ciclo anterior, aunque se espera que la productividad caiga cerca del 4 %, también como resultado del clima desfavorable.

Pese a la reducción de la producción de caña, la Conab aún prevé un crecimiento de la producción de azúcar en un 2 % respecto a la cosecha anterior, hasta las 45 millones de toneladas.

Mientras que la producción de etanol fabricado a partir de este producto disminuirá un 2,8 % hasta los 36.200 millones de litros.