Burry apuesta contra Nvidia y Palantir tras advertir sobre burbuja en IA

Nueva York, 4 nov (EFE).- La firma del inversor Michael Burry, Scion Asset Management, compró opciones de venta (que generan ganancias con la caída de los precios) sobre 5 millones de acciones de Palantir y sobre 1 millón de acciones de Nvidia, operaciones valoradas en 912 y 187 millones de dólares, respectivamente, según un informe presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) correspondiente al trimestre finalizado el 30 de septiembre.