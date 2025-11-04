Chilena Codelco eleva su producción hasta septiembre pese a derrumbe en gran mina de cobre

Al sumar la participación que Codelco tiene en El Abra (49 %), Anglo American Sur (20 %) y Quebrada Blanca (10 %), la producción total alcanzó 1,16 millones de toneladas, un 1,4 % más que lo acumulado al tercer trimestre del año pasado, apuntó la compañía.

“Este aumento es especialmente significativo porque logramos mantener la tendencia de crecimiento en la producción, pese al escenario complejo que enfrentamos a partir del accidente en El Teniente”, indicó durante la presentación de resultados del tercer trimestre el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado.

Un sismo de magnitud 4,2 en la escala Richter produjo el pasado 31 de julio un derrumbe en una de las cotas más profundas de la mina, considerada el yacimiento subterráneo de cobre más grande del mundo, y provocó la muerte de seis trabajadores.

La Fiscalía chilena abrió una investigación para determinar si el sismo fue originado de manera natural o fue provocado por las propias perforaciones de la estatal, que suspendió las operaciones subterráneas en la mina durante varias semanas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ministerio Público registró la semana pasada las oficinas de la compañía y confirmó que hay 37 personas investigadas en la causa por un cuasidelito de homicidio, entre ellos el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y el exgerente general de El Teniente Andrés Music.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Durante este período concentramos nuestros esfuerzos en el plan de retorno seguro, resguardando la seguridad y el bienestar de todos quienes forman parte de Codelco”, añadió Alvarado.

La compañía indicó en el mismo comunicado que el Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) alcanzó los 4.159 millones de dólares al cierre del tercer trimestre, lo que representa un aumento del 3,4 % comparado con el mismo período de 2024.

"Esta variación positiva se explica, principalmente, por el mayor precio de venta de cobre y de algunos subproductos como el molibdeno y oro", subrayó Codelco, que indicó además que entre enero y septiembre los aportes al fisco se incrementaron un 16,5 % hasta los 1.240 millones de dólares.

Codelco es una de las muchas mineras que operan en Chile, el mayor productor de cobre del mundo y donde la minería representa más del 12 % del PIB nacional.